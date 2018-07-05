Мертенс и Суарес-Наварро стали участницами третьего круга Уимблдона

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на Уимблдоне под 15-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу США Сачию Викери со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 54 минуты. Элисе дважды подала навылет и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг соревнований Мертенс поспорит с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 22) — Доминика Цибулкова (Словакия).

Уимблдон. Женщины. Второй круг

Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) — 6:4, 6:1.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.