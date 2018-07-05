Касаткина победила Путинцеву и сыграет с Барти в третьем круге Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина (14) во втором круге Уимблдона победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:2, 6:3. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, за 1 час 4 минуты не сделала ни эйса, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

За выход в четвёртый круг Дарья поспорит с австралийкой Эшли Барти (17), которая ранее переиграла канадку Эжени Бушар (Q) — 6:4, 7:5. Матч Касаткина — Барти состоится в субботу, 7 июля.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Касаткина — Путинцева.