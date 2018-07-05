Джокович вышел в третий круг Уимблдона, разгромив Себальоса

Серб Новак Джокович (12) во втором круге Уимблдона переиграл аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:1, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте всего 1 час 31 минуту. 31-летний белградец, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, 15 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, сделал 6 брейков и не проиграл ни гейма на своей подаче. Орасио совершил 7 эйсов при 5 двойных и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником Джоковича станет победитель встречи Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — Брэдли Клан (США) (Q). Матч третьего круга с участием Новака пройдёт в субботу, 7 июля.