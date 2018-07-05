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Джокович вышел в третий круг Уимблдона, разгромив Себальоса

Джокович вышел в третий круг Уимблдона, разгромив Себальоса
Теннис / Уимблдон 2018

Серб Новак Джокович (12) во втором круге Уимблдона переиграл аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:1, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте всего 1 час 31 минуту. 31-летний белградец, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, 15 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, сделал 6 брейков и не проиграл ни гейма на своей подаче. Орасио совершил 7 эйсов при 5 двойных и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником Джоковича станет победитель встречи Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — Брэдли Клан (США) (Q). Матч третьего круга с участием Новака пройдёт в субботу, 7 июля.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 16:05 МСК
Орасио
Себальос
Новак
Джокович
1:6 2:6 3:6
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