Халеп вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Се Шувэй

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп (1) во втором круге Уимблдона оказалась сильнее китаянки Чжен Сайсай. Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился со счётом 7:5, 6:0 в пользу Симоны. 26-летняя уроженка Констанцы исполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Чжен Сайсай обошлась без эйсов и двойных.

За выход в четвёртый круг Халеп поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, обыгравшей испанку Лару Арруабаррену — 6:3, 6:3. Матч Халеп — Се Шувэй состоится в субботу, 7 июля. Се на данный момент располагается на 48-й позиции в рейтинге.