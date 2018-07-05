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Халеп вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Се Шувэй

Халеп вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Се Шувэй
Теннис / Уимблдон 2018

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп (1) во втором круге Уимблдона оказалась сильнее китаянки Чжен Сайсай. Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился со счётом 7:5, 6:0 в пользу Симоны. 26-летняя уроженка Констанцы исполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Чжен Сайсай обошлась без эйсов и двойных.

За выход в четвёртый круг Халеп поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, обыгравшей испанку Лару Арруабаррену — 6:3, 6:3. Матч Халеп — Се Шувэй состоится в субботу, 7 июля. Се на данный момент располагается на 48-й позиции в рейтинге.

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 17:15 МСК
Симона
Халеп
Чжэн
Сайсай
7:5 6:0
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Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.
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