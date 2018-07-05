Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Надаль оказался сильнее Кукушкина во втором круге Уимблдона

Надаль оказался сильнее Кукушкина во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Испанец Рафаэль Надаль (2) во втором круге Уимблдона взял верх над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего уроженца Манакора. Рафаэль сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Михаил трижды подал навылет при 1 двойной.

Следующим оппонентом Надаля станет австралиец Алекс де Минор, ранее одолевший француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:7, 7:5, 6:3. Матч третьего круга Надаль — де Минор состоится в субботу, 7 июля.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 15:10 МСК
Михаил
Кукушкин
Рафаэль
Надаль
4:6 3:6 4:6
Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент