Надаль оказался сильнее Кукушкина во втором круге Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль (2) во втором круге Уимблдона взял верх над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего уроженца Манакора. Рафаэль сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Михаил трижды подал навылет при 1 двойной.

Следующим оппонентом Надаля станет австралиец Алекс де Минор, ранее одолевший француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:7, 7:5, 6:3. Матч третьего круга Надаль — де Минор состоится в субботу, 7 июля.