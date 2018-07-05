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Бенчич победила Риске, Цибулкова одолела Конту во втором круге Уимблдона

Бенчич победила Риске, Цибулкова одолела Конту во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Швейцарка Белинда Бенчич вышла в третий круг Уимблдона. Во втором раунде 21-летняя уроженка Флавиля, занимающая 56-е место в рейтинге WТА, одержала волевую победу над американкой Элисон Риске со счётом 1:6, 7:6 (12:10), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Белинда исполнила 5 эйсов и допустила столько же двойных ошибок. За выход в четвёртый круг Бенчич поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро (27).

Словачка Доминика Цибулкова переиграла британку Йоханну Конту (22) — 6:3, 6:4. В третьем круге Доминика встретится с бельгийкой Элисе Мертенс (15).

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 16:25 МСК
Элисон
Риске
Белинда
Бенчич
6:1 6:7 2:6
Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 17:50 МСК
Йоханна
Конта
Доминика
Цибулкова
3:6 4:6
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