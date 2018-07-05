Кудерметова и Соболенко вышли во второй круг Уимблдона в паре

Россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко в первом круге парного разряда Уимблдона одержали волевую победу над американкой Даниэль Коллинз и австралийкой Джессикой Мур со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Вероника и Арина сделали 3 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Следующими соперницами Кудерметовой и Соболенко станут чешка Люция Градецка и Се Шувэй из Китайского Тайбэя (14). На данный момент Вероника занимает 63-е место в парном рейтинге WТА, а Арина располагается на 80-й позиции в парной классификации.