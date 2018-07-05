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Кудерметова и Соболенко вышли во второй круг Уимблдона в паре

Кудерметова и Соболенко вышли во второй круг Уимблдона в паре
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко в первом круге парного разряда Уимблдона одержали волевую победу над американкой Даниэль Коллинз и австралийкой Джессикой Мур со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Вероника и Арина сделали 3 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Следующими соперницами Кудерметовой и Соболенко станут чешка Люция Градецка и Се Шувэй из Китайского Тайбэя (14). На данный момент Вероника занимает 63-е место в парном рейтинге WТА, а Арина располагается на 80-й позиции в парной классификации.

Уимблдон — парный разряд (ж) 2018. 1-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 17:30 МСК
Вероника
Кудерметова
Арина
Соболенко
Даниэль
Коллинз
Джессика
Мур
5:7 6:4 6:2
Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.
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