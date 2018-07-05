Нисикори одолел Томича на пути в третий круг Уимблдона, Гулбис победил Джумхура

Японец Кей Нисикори (24) во втором круге Уимблдона оказался сильнее австралийца Бернарда Томича (LL). 28-летний уроженец Шимане, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, за 2 часа 43 минуты исполнил 24 эйса и допустил 4 двойные ошибки. Оба соперника совершили по 3 брейка. В третьем круге Нисикори сыграет с австралийцем Ником Кирьосом (15).

Латвиец Эрнест Гулбис (Q) в пяти партиях вырвал победу у боснийца Дамира Джумхура (27) — 2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:3. Чех Иржи Веселы выбил из борьбы за титул аргентинца Диего Шварцмана (14).