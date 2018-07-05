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Нисикори одолел Томича на пути в третий круг Уимблдона, Гулбис победил Джумхура

Нисикори одолел Томича на пути в третий круг Уимблдона, Гулбис победил Джумхура
Теннис / Уимблдон 2018

Японец Кей Нисикори (24) во втором круге Уимблдона оказался сильнее австралийца Бернарда Томича (LL). 28-летний уроженец Шимане, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, за 2 часа 43 минуты исполнил 24 эйса и допустил 4 двойные ошибки. Оба соперника совершили по 3 брейка. В третьем круге Нисикори сыграет с австралийцем Ником Кирьосом (15).

Латвиец Эрнест Гулбис (Q) в пяти партиях вырвал победу у боснийца Дамира Джумхура (27) — 2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:3. Чех Иржи Веселы выбил из борьбы за титул аргентинца Диего Шварцмана (14).

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 18:00 МСК
Бернард
Томич
Кей
Нисикори
6:2 3:6 6:7 5:7
Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 17:10 МСК
Стефан
Робер
Мэттью
Эбден
3:6 6:7 6:4 1:6
Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 17:35 МСК
Диего
Шварцман
Иржи
Веселы
3:6 4:6 6:7
Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 17:55 МСК
Дамир
Джумхур
Эрнест
Гулбис
6:2 4:6 3:6 6:1 3:6
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