Остапенко стала соперницей Дьяченко по третьему кругу Уимблдона

Латвийка Елена Остапенко (12) во втором круге Уимблдона разгромила бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:1. Поединок продолжался всего 55 минут. 21-летняя рижанка, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Следующей соперницей Остапенко станет россиянка Виталия Дьяченко (Q).

Эстонка Анетт Контавейт (28) оказалась сильнее американки Дженнифер Брэйди, выиграв со счётом 6:2, 7:6 (7:4). В другой встрече дня белоруска Александра Саснович победила американку Тейлор Таунсенд — 6:0, 6:4.