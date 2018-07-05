Дьяченко: полегче мне сегодня игралось, чем с Шараповой

Россиянка Виталия Дьяченко, обыгравшая во втором круге Уимблдона американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1, сравнила эту встречу с поединком первого круга, в котором она одолела свою соотечественницу Марию Шарапову. Теннисистка поделилась также ожиданиями от игры с Еленой Остапенко из Латвии и рассказала о своём отношении к социальным сетям.

«Абсолютно другой ритм, абсолютно другая игра. Конечно же приходилось перестраиваться, особенно в самом начале матча. И не знала, хватит ли мне сил. Но полегче мне сегодня игралось.

После матча с Шараповой я даже не прочитала, что мне написали. Не успеваю — разряжается телефон быстро. За 2-3 недели до Уимблдона я вообще удалила свой «инстаграм», потому что он мне очень мешал и негативно на мне сказывался. Но когда я вышла в основную сетку, то решила его восстановить, и сейчас много людей там пишут, он постоянно разрывается.

Матч с Остапенко? Она играет в похожий с Шараповой теннис, такие же скорости», — сказала Дьяченко.

Видео доступно на «Чемпионате».

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.