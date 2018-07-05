Матч А. Зверев — Фритц перенесён на 6 июля из-за наступления темноты

Матч второго круга Уимблдона между немцем Александром Зверевым (4) и американцем Тейлором Фритцом был прерван из-за наступления темноты по окончании третьего сета. Первая партия осталась за Александром со счётом 6:4, а два последующих сета взял Тейлор — 7:5, 7:5. Поединок будет возобновлён завтра, 6 июля.

Кроме того, организаторы остановили один матч женского парного разряда и одну встречу мужских дуэтов.

Напомним, программа четвёртого игрового дня соревнований получилась очень насыщенной из-за переноса на четверг, 5 июля, сразу 19 встреч, прерванных или не сыгранных накануне из-за дождя.