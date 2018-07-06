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Халеп: сумела избежать паники, проигрывая со счётом 3:5 в первом сете

Халеп: сумела избежать паники, проигрывая со счётом 3:5 в первом сете
Теннис / Уимблдон 2018

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Сайсай (SR) со счётом 7:5, 6:0 во втором круге Уимблдона. Следующей соперницей первой ракетки мира будет представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй.

«Матч получился не самым простым. Я проигрывала со счётом 3:5 в первом сете, но при этом не паниковала. Очень важно, что мне удалось сохранить спокойствие. Я просто вела борьбу в каждом розыгрыше. После первого сета ситуация изменилась в лучшую сторону. Я осознавала, что смогу добиться успеха, если буду сохранять максимальную концентрацию.

Я сохраняю спокойствие, хотя и понимаю, что играть на травяном покрытии не так просто. Шаг за шагом мне удаётся действовать всё лучше и лучше. Ты никогда не знаешь, что произойдёт на травяном корте, поэтому здесь важен каждый поединок. Я выхожу на каждый матч предельно сконцентрированной», — цитирует румынку официальный сайт WTA.

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