Кербер: сложно играть, когда у тебя мало информации о сопернице

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер проанализировала своё выступление в поединке второго круга Уимблдона с американкой Клэр Лю (Q). Матч закончился в пользу 11-й ракетки соревнований со счётом 3:6, 6:2, 6:4.



«У меня было мало информации о сопернице. Всегда сложно играть против теннисистки, от которой не знаешь чего ждать. Матч получился сложным, я не смогла показать свой лучший теннис. С самого начала мне не удавалось обрести ритм, в то время как соперница действовала очень хорошо. Я очень рада, что всё-таки смогла одержать итоговую победу. На каждом турнире «Большого шлема» стартовые раунды получаются очень сложными. Важно найти свой ритм, и тогда задача станет несколько проще», — цитирует немку пресс-служба WTA.



За выход в четвёртый круг соревнований Кербер поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой (18).

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