Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кербер: сложно играть, когда у тебя мало информации о сопернице

Кербер: сложно играть, когда у тебя мало информации о сопернице
Теннис / Уимблдон 2018

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер проанализировала своё выступление в поединке второго круга Уимблдона с американкой Клэр Лю (Q). Матч закончился в пользу 11-й ракетки соревнований со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

«У меня было мало информации о сопернице. Всегда сложно играть против теннисистки, от которой не знаешь чего ждать. Матч получился сложным, я не смогла показать свой лучший теннис. С самого начала мне не удавалось обрести ритм, в то время как соперница действовала очень хорошо. Я очень рада, что всё-таки смогла одержать итоговую победу. На каждом турнире «Большого шлема» стартовые раунды получаются очень сложными. Важно найти свой ритм, и тогда задача станет несколько проще», — цитирует немку пресс-служба WTA.

За выход в четвёртый круг соревнований Кербер поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой (18).

10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса
Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл, ведя 2-0 по сетам, а Чилич не защитил прошлогодний финал и вылетел из топ-5.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент