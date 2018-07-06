6 июля состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Чехии Люси Шафаржова и россиянка Екатерина Макарова. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 31-летняя уроженка Брно — 4-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шафаржова — Макарова на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с итальянкой Камилой Джорджи.

Макарова vs Шафаржова – встреча двух левшей. Матчи 5-го дня Уимблдона Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.