6 июля состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором сыграют представитель Франции Адриан Маннарино (22) и россиянин Даниил Медведев. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 30-летний уроженец Суази — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Медведев на Уимблдоне.



Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Макарова vs Шафаржова – встреча двух левшей. Матчи 5-го дня Уимблдона Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.