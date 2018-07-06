Осака: не хочется всё время останавливаться в третьем круге ТБШ

Японка Наоми Осака прокомментировала победу над британкой Кэйти Бултер во втором круге Уимблдона со счётом 6:3, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Анжеликой Кербер.

«В этом матче мне пришлось отчаянно бороться за победу. Думаю, Кэйти играла отлично. В целом я осталась довольна своей игрой, но хотелось бы прибавить во многих компонентах.

Сегодня я нервничала, но не потому что зрители поддерживали мою соперницу. Я победила её недавно и чувствовала, что должна была подкрепить тот результат ещё одним выигрышем. В начале и конце матча я действовала скованно. Рада, что всё же смогла вырвать победу.

Кербер делает немало отличных вещей на корте. Она здорово бегает и играет на приёме. Не могу назвать ни одной вещи, которая бы у неё не получалась. Она была первой ракеткой мира, выиграла два турнира «Большого шлема», так что это очень сильная соперница. Анжелика великолепно двигается на корте, поэтому мне будет важно сохранять спокойствие, если она сможет пробить навылет или я допущу ошибку. В матче с ней стоит ожидать долгих розыгрышей, потому что она почти не ошибается.

Кажется, я уже неоднократно играла в третьем круге на турнирах «Большого шлема». Это хорошо, но всё время останавливаться на этом этапе не хочется. Я хочу двигаться дальше. Думаю, я лишь раз проходила дальше третьего круга. Хочу идти вперёд", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

Гаврилова и Осака вышли в третий круг Уимблдона

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.