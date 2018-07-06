Кербер: для успеха на Уимблдоне многое должно сложиться воедино

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, обыгравшая во втором круге Уимблдона американку Клэр Лю со счётом 3:6, 6:2, 6:4, рассказала о своём настрое на этот турнир.

«На турнирах „Большого шлема“ нужно концентрироваться на каждом матче, потому что в каждом раунде надо демонстрировать свой лучший теннис. По ходу турнира становится всё сложнее и сложнее. Уимблдон — особенный турнир, в том числе в психологическом плане. Для успешного выступления здесь много вещей должно сложиться воедино», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.

Кербер одолела Лю и сыграет с Осакой в третьем круге Уимблдона

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.