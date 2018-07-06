Бенчич: даже не знаю, за счёт чего мне удалось изменить ход встречи с Риске

Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала свою победу над американкой Элисон Риске во втором круге Уимблдона со счётом 1:6, 7:6 (12:10), 6:2.

«Даже не знаю, за счёт чего мне удалось изменить ход встречи. Наверное, были какие-то ключевые моменты, в которых я смогла побороться, чтобы остаться в игре. Я сражалась до конца. Думаю, это и помогло перехватить инициативу.

Соперница играла невероятно. Травяное покрытие отлично подходит для её игры. Противостоять ей крайне сложно. Она и раньше здорово играла на траве, одерживала громкие победы. Думаю, она каждый год выступает отлично, так что мне было нелегко.

Когда продолжаешь побеждать, уверенность в своих силах растёт. Сейчас я увереннее в себе, чем перед первым кругом. Я прибавляю с каждым матчем и знаю, чего ожидать, выходя на корт", — цитирует Бенчич официальный сайт тура.