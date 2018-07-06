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Джокович: моя подача позволяет мне расслабиться в других компонентах игры

Джокович: моя подача позволяет мне расслабиться в других компонентах игры
Теннис / Уимблдон 2018

Экс первая ракетка мира серб Новак Джокович (12) поделился впечатлениями от разгрома аргентинца Орасио Себальоса в матче второго раунда Уимблдона – 6:1, 6:2, 6:3.

«Я очень доволен той игрой, которую продемонстрировал. Думаю, моя подача работает просто отлично. Минимум 10 эйсов в травяных матчах позволяют мне немного расслабиться в других компонентах игры», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

В третьем раунде травяных соревнований сербский теннисист встретится с британцем Кайлом Эдмундом (21).

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 13:30 МСК
Кайл
Эдмунд
Новак
Джокович
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