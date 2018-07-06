Джокович: моя подача позволяет мне расслабиться в других компонентах игры

Экс первая ракетка мира серб Новак Джокович (12) поделился впечатлениями от разгрома аргентинца Орасио Себальоса в матче второго раунда Уимблдона – 6:1, 6:2, 6:3.
«Я очень доволен той игрой, которую продемонстрировал. Думаю, моя подача работает просто отлично. Минимум 10 эйсов в травяных матчах позволяют мне немного расслабиться в других компонентах игры», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.
В третьем раунде травяных соревнований сербский теннисист встретится с британцем Кайлом Эдмундом (21).
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.