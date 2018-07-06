Пелья: я умру раньше, чем Аргентина выиграет чемпионат мира по футболу

Творец главной сенсации второго круга Уимблдона аргентинец Гидо Пелья рассказал о своём отношении к футболу. В матче против третьей ракетки турнира хорвата Марина Чилича Пелья сумел отыграться со счёта 0:2 по сетам и выиграть матч.

Чилич проиграл 82-й ракетке мира Пелье во 2-м круге Уимблдона, ведя 2:0 по сетам

«Я люблю футбол, но после поражения своей сборной не смотрел ни одного матча. Бразилия? Нет, за неё я точно не болею. Если они выиграют чемпионат мира, я буду очень расстроен. У Бразилии 5 побед на Кубке мира, а у нас всего две. Третьей пока и не пахнет. Мне кажется, что я умру раньше, чем они выиграют третий чемпионат мира в своей истории.



Я не застал карьеры Марадоны и Пеле, но мне повезло наблюдать за Месси. Этот парень творит невероятное. Он круче Роналду, и то, что он аргентинец, тут ни при чём», – цитирует Пелью пресс-служба Уимблдона.

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