Халеп: могу смело заявить, что у меня есть шансы на победу на Уимблдоне

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу во втором круге Уимблдона над китаянкой Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 6:0.

«Я по-настоящему верю, что могу вернуться в игру, если буду сохранять концентрацию. По ходу первого сета я стала лучше открывать корт и чаще выходила к сетке. Во втором сете я заиграла гораздо лучше.

Я расслаблена. Конечно, играть на траве нелегко. Я не провела ни одного официального матча на этом покрытии до Уимблдона, но шаг за шагом начинаю чувствовать свою игру. Даже если у меня будет болеть всё тело из-за игры на траве, это нормально. Я к этому привыкну. Каждый матч на траве очень важен.

Чтобы побеждать на траве, нужно играть лучше, агрессивнее и чаще выходить к сетке. Я стараюсь максимально адаптироваться к этому покрытию. Я могу смело заявить, что у меня есть шансы на завоевание титула. Но концентрироваться на этом не хотелось бы. Я двигаюсь вперёд матч за матчем. Если я смогу дойти до конца, это будет большим испытанием", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.