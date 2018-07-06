Конта: Цибулкова пробивала навылет с пяти метров за задней линией

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала своё поражение от словачки Доминики Цибулковой во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 4:6.

«Когда Доминика играет хорошо, то очень активно атакует. Она стремится диктовать условия на корте и действует невероятно свободно. Доминика выполняла удары навылет с пяти метров за задней линией. Она здорово видела мяч и играла именно так, как хотела. Мне было сложно войти в игру. Это было связано с игрой Цибулковой.

Я не хочу сравнивать свою нынешнюю игру с прошлогодней. Я уже в другой ситуации и сталкиваюсь с другими испытаниями. Я не живу прошлым", — цитирует Конту официальный сайт тура.

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.