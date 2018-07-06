Ван Эйтванк: я бы очень хотела впервые дойти до второй недели на Уимблдоне

Бельгийка Элисон ван Эйтванк поделилась впечатлениями от победы над испанкой Гарбинье Мугурусой во втором круге Уимблдона со счётом 5:7, 6:2, 6:1 и оценила свою следующую соперницу — эстонку Анетт Контавейт.

«Конечно, я нервничала перед выходом на корт. Всегда хочешь выиграть первый гейм и сильно переживаешь, но затем я стала хорошо себя чувствовать. Я была уверена в себе. Я хорошо сыграла в предыдущем раунде, и это придало мне уверенности. Во втором и третьем сетах я отлично себя проявила в психологическом плане. Мне было комфортно на корте, я выполняла удар за ударом, и они мне удавались.

В определённый день любая теннисистка может победить любую. Я так думаю. Уровень топ-игроков выше, чем у середняков, но и их можно побеждать. Мы считаемся андердогами и терять нам нечего. Именно поэтому мы можем играть активно. В любом случае мы ничего не потеряем.

Контавейт — прекрасная теннисистка. У неё отличные удары с отскока и очень хорошая подача. Она действует агрессивно. Думаю, игра будет похожа на сегодняшнюю. Мне нужно будет постараться играть агрессивнее и разнообразнее. Я встречалась с ней на юниорском уровне и не помню, чтобы мы играли потом. Так что мы давно не встречались. Я бы очень хотела впервые дойти до второй недели на Уимблдоне. Это было бы здорово. Я буду готовиться, чтобы это стало возможным", — цитирует ван Эйтванк официальный сайт тура.

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.