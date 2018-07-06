Впервые в Открытой эре 6 игроков из топ-8 посева не вышли в 3-й круг Уимблдона

Впервые в Открытой эре сразу шесть теннисисток из топ-8 посева не смогли пробиться в третий круг Уимблдона, сообщает официальный сайт тура. Не сумели пройти дальше Каролина Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Слоан Стивенс (4), Элина Свитолина (5), Каролин Гарсия (6), Петра Квитова (8).

Всего за два стартовых раунда турнир покинули 14 сеяных теннисисток.

Из игроков топ-10 посева в сетке Уимблдона остались Симона Халеп (1), Каролина Плишкова (7), Винус Уильямс (9), Мэдисон Кис (10).

Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.