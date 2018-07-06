Надаль о конфликте с судьёй: он заставил меня переодеваться перед всем стадионом

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поведал детали конфликта с известным судьёй Карлосом Бернардесом. Три года назад на турнире в Рио-де-Жанейро теннисист был наказан потерей первой подачи за затяжку времени между розыгрышами. Во время перехода Надаль сказал: «Я сделаю всё, чтобы вы не судили больше мои матчи». До конца 2015 года Бернардес не работал на матчах с участием испанца.



«У меня нет никакой проблемы с ним. Кто я такой, чтобы указывать того, кто будет судить мои матчи? Если я считаю, что со мной поступили несправедливо или неуважительно, то я могу попросить, чтобы по возможности на мои матчи не ставили конкретного судью.



История, о которой идёт речь, произошла в Рио. Тогда все решили, что причиной стала моя затяжка времени, но нет – я могу понять то решение Бернардеса, я не могу понять другое. В тот день я вышел на корт, надев шорты задом наперёд. Но, вашу мать, нельзя же заставлять меня переодеваться на глазах у всего стадиона! Я считаю это неуважением», – цитирует Надаля пресс-служба Уимблдона.

Арбитр Бернардес вновь сможет работать на матчах Надаля в 2016 году