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9 из 11 чемпионов предуимблдонских турниров не сумели пробиться в 3-й круг

9 из 11 чемпионов предуимблдонских турниров не сумели пробиться в 3-й круг
Теннис / Уимблдон 2018

Лишь два победителя травяных турниров сезона-2018 сумели пробиться в 3-й круг Уимблдона – ими стали победитель соревнований в Штутгарте Роджер Федерер (1) и чемпионка Ноттингема Эшли Барти (17).

Девять других победителей соревнований уже покинули травяной мэйджор. В первом раунде уступил чемпион Галле Борна Чорич (16), Хертогенбоша – Ришар Гаске (23) и Александра Крунич, Истбурна – Миша Зверев и Бирмингема – Петра Квитова (8).

Во втором раунде соревнований проиграли победительница женского турнира в Истбурне Каролина Возняцки (2), чемпионка Мальорки Татьяна Мария, победитель соревнований в Анталье Дамир Джумхур (27) и триумфатор Queens Club Марин Чилич (3).

Соперником швейцарца Роджера Федерера в матче третьего раунда станет немец Ян-Леннард Штруфф, тогда как австралийка Эшли Барти сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной (14).

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