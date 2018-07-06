9 из 11 чемпионов предуимблдонских турниров не сумели пробиться в 3-й круг

Лишь два победителя травяных турниров сезона-2018 сумели пробиться в 3-й круг Уимблдона – ими стали победитель соревнований в Штутгарте Роджер Федерер (1) и чемпионка Ноттингема Эшли Барти (17).



Девять других победителей соревнований уже покинули травяной мэйджор. В первом раунде уступил чемпион Галле Борна Чорич (16), Хертогенбоша – Ришар Гаске (23) и Александра Крунич, Истбурна – Миша Зверев и Бирмингема – Петра Квитова (8).



Во втором раунде соревнований проиграли победительница женского турнира в Истбурне Каролина Возняцки (2), чемпионка Мальорки Татьяна Мария, победитель соревнований в Анталье Дамир Джумхур (27) и триумфатор Queens Club Марин Чилич (3).



Соперником швейцарца Роджера Федерера в матче третьего раунда станет немец Ян-Леннард Штруфф, тогда как австралийка Эшли Барти сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной (14).

Впервые в Открытой эре 6 игроков из топ-8 посева не вышли в 3-й круг Уимблдона

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.