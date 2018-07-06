Лишь два победителя травяных турниров сезона-2018 сумели пробиться в 3-й круг Уимблдона – ими стали победитель соревнований в Штутгарте Роджер Федерер (1) и чемпионка Ноттингема Эшли Барти (17).
Девять других победителей соревнований уже покинули травяной мэйджор. В первом раунде уступил чемпион Галле Борна Чорич (16), Хертогенбоша – Ришар Гаске (23) и Александра Крунич, Истбурна – Миша Зверев и Бирмингема – Петра Квитова (8).
Во втором раунде соревнований проиграли победительница женского турнира в Истбурне Каролина Возняцки (2), чемпионка Мальорки Татьяна Мария, победитель соревнований в Анталье Дамир Джумхур (27) и триумфатор Queens Club Марин Чилич (3).
Соперником швейцарца Роджера Федерера в матче третьего раунда станет немец Ян-Леннард Штруфф, тогда как австралийка Эшли Барти сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной (14).
9 из 11 чемпионов предуимблдонских турниров не сумели пробиться в 3-й круг