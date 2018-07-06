Пелья: я долго ждал подобного матча

82-я ракетка мира Гидо Пелья прокомментировал собственную победу над третьей ракеткой Уимблдона Марином Чиличем. Впервые в карьере аргентинцу удалось выиграть матч, уступая по ходу него со счётом 0:2 по партиям.



«Я долго ждал подобного матча, но никогда не думал, что он случится на Уимблдоне, ещё и против Чилича. Я всегда любил траву, но никогда не проходил в третий круг здесь. Сперва у меня случилась травма, на следующий год я попал на Федерера. В этом году я провёл полноценный травяной сезон и получил вознаграждение за это. Я чувствую себя лучше и играю тоже лучше», – цитирует Пелью официальный сайт Уимблдона.



Соперником Пельи в матче третьего круга станет американец Маккензи Макдональд.

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.