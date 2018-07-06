Родина впервые вышла в 4-й круг ТБШ, одолев 11-ю ракетку мира Кис на Уимблдоне

Российская теннисистка Евгения Родина (Q) впервые в карьере вышла в четвёртый круг турнира «Большого шлема». В третьем раунде Уимблдона она со счётом 7:5, 5:7, 6:4 одолела 11-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис, посеянную под 10-м номером. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут. Евгения дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

До этого турнира Родина играла в третьем круге турнира «Большого шлема» 10 лет назад — на Уимблдоне-2008.

За выход в четвертьфинал соревнований Родина, занимающая 120-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей поединка Кристина Младенович (Франция) — Серена Уильямс (США, 25/SR). Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.

Макарова vs Шафаржова – встреча двух левшей. Матчи 5-го дня Уимблдона Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.