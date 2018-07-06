Макарова обыграла Шафаржову и вышла в четвёртый круг Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в четвёртый круг Уимблдона, в трёх сетах обыграв представительницу Чехии Люси Шафаржову со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Екатерина 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шафаржова — Макарова на Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал Макарова поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с итальянкой Камилой Джорджи.

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Макарова vs Шафаржова – встреча двух левшей. Матчи 5-го дня Уимблдона Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.