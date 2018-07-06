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Ван Эйтванк: каминг-аут никак не повлиял на меня

Ван Эйтванк: каминг-аут никак не повлиял на меня
Теннис / Уимблдон 2018

Бельгийка Элисон ван Эйтванк рассказала, как повлияло на её жизнь признание в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Честно говоря, каминг-аут никак не повлиял на меня и мою жизнь. Мы решили сделать такое заявление, чтобы перестать хранить его втайне и стесняться этого. Это не болезнь – нам просто хотелось этим поделиться», – цитирует ван Эйтванк пресс-служба Уимблдона.

В матче второго раунда травяного мэйджора Элисон сумела обыграть действующую чемпионку Уимблдона Гарбинье Мугурусу из Испании.

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Источник: Wimbledon Сообщить об ошибке
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