Ван Эйтванк: каминг-аут никак не повлиял на меня

Бельгийка Элисон ван Эйтванк рассказала, как повлияло на её жизнь признание в нетрадиционной сексуальной ориентации.



«Честно говоря, каминг-аут никак не повлиял на меня и мою жизнь. Мы решили сделать такое заявление, чтобы перестать хранить его втайне и стесняться этого. Это не болезнь – нам просто хотелось этим поделиться», – цитирует ван Эйтванк пресс-служба Уимблдона.



В матче второго раунда травяного мэйджора Элисон сумела обыграть действующую чемпионку Уимблдона Гарбинье Мугурусу из Испании.

Ван Эйтванк: другие теннисистки издевались надо мной из-за того, что я лесбиянка