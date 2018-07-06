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Андерсон в трёх сетах обыграл Кольшрайбера и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Андерсон в трёх сетах обыграл Кольшрайбера и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Южноафриканец Кевин Андерсон (8) не испытал серьёзных проблем в матче третьего круга Уимблдона против немца Филиппа Кольшрайбера (25) – 6:3, 7:5, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. На счету Андерсона 21 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7 имевшихся. Кольшрайбер отметился 5 эйсами, 2 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 4 имевшихся.

Соперником восьмой ракетки турнира по 1/8 финала Уимблдона станет победитель пары Сэм Куэрри (США, 11) – Гаэль Монфис (Франция).

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
06 июля 2018 года, пятница. 13:45 МСК
Филипп
Кольшрайбер
Кевин
Андерсон
3:6 5:7 5:7
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