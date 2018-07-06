Андерсон в трёх сетах обыграл Кольшрайбера и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Южноафриканец Кевин Андерсон (8) не испытал серьёзных проблем в матче третьего круга Уимблдона против немца Филиппа Кольшрайбера (25) – 6:3, 7:5, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. На счету Андерсона 21 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7 имевшихся. Кольшрайбер отметился 5 эйсами, 2 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 4 имевшихся.
Соперником восьмой ракетки турнира по 1/8 финала Уимблдона станет победитель пары Сэм Куэрри (США, 11) – Гаэль Монфис (Франция).
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