Андерсон в трёх сетах обыграл Кольшрайбера и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Южноафриканец Кевин Андерсон (8) не испытал серьёзных проблем в матче третьего круга Уимблдона против немца Филиппа Кольшрайбера (25) – 6:3, 7:5, 7:5.



Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. На счету Андерсона 21 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7 имевшихся. Кольшрайбер отметился 5 эйсами, 2 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 4 имевшихся.



Соперником восьмой ракетки турнира по 1/8 финала Уимблдона станет победитель пары Сэм Куэрри (США, 11) – Гаэль Монфис (Франция).

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.