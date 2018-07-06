Зверев: сыграть в финале Уимблдона против Федерера – моя мечта

Немец Александр Зверев (4) высказался на тему возможного матча против швейцарца Роджера Федерера (1) на Уимблдоне.



«Сыграть против Роджера на Уимблдоне – моя мечта. Я работаю над этим, но прежде, чем задуматься о финале, я должен выиграть много других матчей. Федерер всегда был моим кумиром как в игровом плане, так и в неигровых аспектах.



В этом сезоне особенную ставку я делаю на успешные выступления на мастерсах, турнирах «Большого шлема» и попадание на Итоговый теннисный турнир в Лондоне.



Номер 1 в рейтинге АТР? Это цель каждого теннисиста, но мне нужно улучшить свой теннис для этого», – цитирует Зверева Gazzetta dello Sport.

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