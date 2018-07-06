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Монфис в четырёх сетах обыграл Куэрри в 3-м круге Уимблдона

Монфис в четырёх сетах обыграл Куэрри в 3-м круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в четвёртый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Он обыграл американца Сэма Куэрри, посеянного под 11-м номером, со счётом 5:7, 6:4, 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Монфис выполнил 17 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Куэрри 22 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Великобритании Монфис встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (8), ранее обыгравшим немца Филиппа Кольшрайбера (25).

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
06 июля 2018 года, пятница. 15:10 МСК
Сэм
Куэрри
Гаэль
Монфис
7:5 4:6 4:6 2:6
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