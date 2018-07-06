Векич вышла в четвёртый круг Уимблдона, обыграв Викмайер

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в четвёртый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», обыграв представительницу Бельгии Янину Викмайер со счётом 7:6 (7:2), 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Векич выполнила 11 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету бельгийки 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.



В следующем раунде травяного мэйджора Векич встретится с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия, 13) – Барбора Стрыцова (Чехия, 23).

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