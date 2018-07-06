Родина: матч против Кис — лучший в моей карьере

Россиянка Евгения Родина (Q) прокомментировала победу над американкой Мэдисон Кис (10) со счётом 7:5, 5:7, 6:4 в третьем круге Уимблдона. За выход в четвертьфинал уроженка Москвы поспорит с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) – Серена Уильямс (США, 25).



«Конечно, я удивлена тем, что смогла победить. Это лучший матч, который мне довелось провести в карьере. В следующем круге я могу встретиться с Сереной Уильямс. Она – мой кумир. Я уже играла против первой ракетки мира на Уимблдоне, но при этом мне никогда не доводилось выступать на центральном корте. Какой бы ни была соперница, нужно просто расслабиться. Мне нечего терять», — цитирует россиянку официальный сайт Уимблдона.

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