Гёргес сломила сопротивление Стрыцовой и вышла в четвёртый круг Уимблдона

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес пробилась в четвёртый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». 13-я ракетка соревнований победила чешку Барбору Стрыцову (23) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 10:8.



Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Гёргес выполнила 10 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Стрыцовой 6 эйсов, 10 ошибок на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.



В следующем раунде травяного мэйджора Гёргес встретится с хорваткой Донной Векич, ранее обыгравшей бельгийку Янину Викмайер.

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