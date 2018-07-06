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Гёргес сломила сопротивление Стрыцовой и вышла в четвёртый круг Уимблдона

Гёргес сломила сопротивление Стрыцовой и вышла в четвёртый круг Уимблдона
Теннис

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес пробилась в четвёртый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». 13-я ракетка соревнований победила чешку Барбору Стрыцову (23) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 10:8.

Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Гёргес выполнила 10 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Стрыцовой 6 эйсов, 10 ошибок на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.

В следующем раунде травяного мэйджора Гёргес встретится с хорваткой Донной Векич, ранее обыгравшей бельгийку Янину Викмайер.

Уимблдон (ж) 2018. 3-й круг
06 июля 2018 года, пятница. 16:10 МСК
Юлия
Гёргес
Барбора
Стрыцова
7:6 3:6 10:8
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