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Медведев в пяти сетах проиграл Маннарино в третьем круге Уимблдона

Медведев в пяти сетах проиграл Маннарино в третьем круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление в одиночном разряде на Уимблдоне. В третьем круге уроженец Москвы уступил французу Адриану Маннарино (22) со счётом 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 10 минут. Маннарино выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 9 брейк-пойнтов из 14. На счету Медведева 12 эйсов, 4 ошибки на подаче и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

За выход в четвертьфинал Маннарино поспорит с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
06 июля 2018 года, пятница. 17:40 МСК
Адриан
Маннарино
Даниил
Медведев
6:4 6:3 4:6 5:7 6:3
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