А. Зверев: хочу хорошо выступить на Уимблдоне, чтобы закрепить успехи на грунте

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) прокомментировал победу над американцем Тейлором Фритцем со счётом 6:4, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2 во втором круге Уимблдона. Следующим соперником уроженца Гамбурга станет представитель Латвии Эрнест Гулбис (Q).



«Когда наш матч прервали, я проигрывал со счётом 1-2 по сетам. Конечно, это не самые приятные ощущения. Впрочем, я понимал, что если сыграю лучше, чем вчера, то получу возможность изменить расклад сил. Приятно, что мне удалось пробиться в третий круг Уимблдона.



Последние два сета оказались показательными. Я здорово проявил себя в ходе грунтового сезона. Мне удалось выиграть «Мастерс» в Мадриде, победить на турнире в Мюнхене, дойти до финала в Риме и добраться до четвертьфинала в Париже. Теперь я намерен закрепить успех, удачно выступив на травяном покрытии», — цитирует Зверева пресс-служба турнира.

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