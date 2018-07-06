Иснер не испытал проблем в матче с Алботом и вышел в 4-й круг Уимблдона

Американец Джон Иснер обеспечил себе место в 1/8 финала Уимблдона. В третьем круге 9-я ракетка соревнований обыграл представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:3, 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Иснер выполнил 21 подачу навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Албота 1 эйс и 2 двойные ошибки, он обошёлся без эйсов.



За выход в четвертьфинал Иснер поспорит с греком Стефаносом Циципасом (31), ранее обыгравшим итальянского спортсмена Томаса Фаббьяно.

Макарова vs Шафаржова – встреча двух левшей. Матчи 5-го дня Уимблдона Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.