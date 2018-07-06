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Иснер не испытал проблем в матче с Алботом и вышел в 4-й круг Уимблдона

Иснер не испытал проблем в матче с Алботом и вышел в 4-й круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Американец Джон Иснер обеспечил себе место в 1/8 финала Уимблдона. В третьем круге 9-я ракетка соревнований обыграл представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Иснер выполнил 21 подачу навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Албота 1 эйс и 2 двойные ошибки, он обошёлся без эйсов.

За выход в четвертьфинал Иснер поспорит с греком Стефаносом Циципасом (31), ранее обыгравшим итальянского спортсмена Томаса Фаббьяно.

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
06 июля 2018 года, пятница. 19:25 МСК
Джон
Иснер
Раду
Албот
6:3 6:3 6:4
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