Кар. Плишкова добыла волевую победу над Бузэрнеску в 3-м круге Уимблдона

Чешка Каролина Плишкова пробилась в четвёртый круг Уимблдона. Седьмая ракетка соревнований победила румынку Михаэлу Бузэрнеску, посеянную под 29-м номером, со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Плишкова выполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету Бузэрнеску 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 2 упущенных брейк-пойнта.



В четвёртом круге Плишкова встретится с голландкой Кики Бертенс (20), ранее обыгравшей американку Винус Уильямс (9).

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