Федерер легко обыграл Штруффа и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обеспечил себе место в четвёртом круге Уимблдона. Восьмикратный победитель травяного мэйджора, посеянный под первым номером, обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 7:5, 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Федерер выполнил 9 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету немецкого спортсмена 11 эйсов и 6 ошибок на подаче, брейк-пойнтов у него не было.



В четвёртом круге уроженец Базеля встретится с французом Адрианом Маннарино (22), раннее обыгравшим россиянина Даниила Медведева.

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