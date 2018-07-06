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С. Уильямс: упорно работаю и понимаю, что меня ждёт долгий путь

С. Уильямс: упорно работаю и понимаю, что меня ждёт долгий путь
Теннис / Уимблдон 2018

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс поделилась эмоциями после выхода в четвёртый круг Уимблдона. 25-я ракетка соревнований обыграла француженку Кристину Младенович со счётом 7:5, 7:6 (7:2).

«Я очень довольна итоговой победой. Мне удалось реализовать брейк-пойнт на старте второй партии, но затем что-то пошло не так и я упустила преимущество. Необходимо провести анализ, чтобы найти причину. Я упорно работаю и понимаю, что меня ждёт очень долгий путь. Нужно сделать всё, что в моих силах. Сейчас я могу рассчитывать только на такой расклад.

Молодые теннисистки настраиваются на меня по-особенному. В поединке со мной они играют так, как никогда не играли раньше. По этой причине просмотр предыдущих матчей соперниц не имеет никакого значения. В игре со мной любая теннисистка выкладывается по полной программе, поэтому мне необходимо действовать на высочайшем уровне», — приводит слова Уильямс пресс-служба Уимблдона.

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