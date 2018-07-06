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103-я ракетка мира Макдональд обыграл Пелью и вышел в 1/8 финала Уимблдона

103-я ракетка мира Макдональд обыграл Пелью и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Американский теннисист Маккензи Макдональд вышел в четвёртый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». 103-ракетка мира обыграл аргентинского теннисиста Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (8:6).

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Макдональд выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Пелья записал на свой счёт 14 эйсов, при этом у него не было ни двойных ошибок, ни реализованных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Макдональд поспорит с победителем матча Деннис Новак (Австрия, Q) — Милош Раонич (Канада, 13).

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
06 июля 2018 года, пятница. 20:15 МСК
Гидо
Пелья
Маккензи
Макдональд
4:6 4:6 6:7
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