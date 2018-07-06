Свитолина стартовала с победы на Уимблдоне в миксте

Украинка Элина Свитолина и француз Николя Маю вышли во второй круг Уимблдона в миксте. В первом матче они обыграли мексиканца Сантьяго Гонсалеса и американку Ракель Атаво со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).



Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Маю и Свитолина выполнили 5 подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и обошлись без брейк-пойнтов. На счету проигравших теннисистов 6 эйсов, 4 ошибки на подаче и 11 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Маю и Свитолина встретятся с чешкой Андреей Главачковой и французом Эдуардом Роже-Вассленом (6).

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