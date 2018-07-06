Федерер: победа в первом сете позволила обрести уверенность

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (1) поделился эмоциями после победы над немцем Яном-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 7:5, 6:2 в третьем круге Уимблдона.



«Я рад, что нашёл способ, который помог добиться победного результата в первом сете. Порой возникают моменты, когда вы разочаровываетесь в том, что не можете отыскать игровой ритм. Это нормальная ситуация. Выиграв первый сет, я обрёл уверенность и довёл встречу до итоговой победы», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.



В четвёртом круге уроженец Базеля встретится с французом Адрианом Маннарино (22), раннее обыгравшим россиянина Даниила Медведева.

Макарова vs Шафаржова – встреча двух левшей. Матчи 5-го дня Уимблдона Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.