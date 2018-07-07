Кар. Плишкова: на протяжении первой части матча Бузэрнеску была лучше меня

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) подвела итоги матча третьего круга Уимблдона с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (29), который завершился успехом уроженки Лоуни со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1.
«На протяжении первой части поединка Бузэрнеску выглядела лучше меня. Я пыталась удержать свою подачу и ждала, пока появятся шансы, хотя действовала на приёме не лучшим образом. Как только мне удалось исправить ситуацию, я получила возможности, которыми и воспользовалась. Что касается игры на своей подаче, то здесь у меня всё было хорошо», — цитирует Плишкову пресс-служба WTA.
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Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
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Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.