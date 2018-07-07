Циципас: рад, что стал первым греком, который вышел в четвёртый круг ТБШ

Греческий теннисист Стефанос Циципас (31) прокомментировал победу над итальянцем Томасом Фаббьяно со счётом 6:2, 6:1, 6:4 в третьем круге Уимблдона.



«У меня великолепные ощущения. Я очень горжусь, что представляю Грецию на таком престижном турнире. Приятно, что напряжённая работа окупилась в виде хороших результатов. Я очень рад, что стал первым греком, который вышел в четвёртый круг турнира «Большого шлема». Нужно твёрдо стоять на ногах и продолжать делать свою работу», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.



В четвёртом круге соревнований Циципас встретится с американцем Джоном Иснером (9).

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