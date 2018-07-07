Монфис: в начале игры мне было тяжело просчитать подачу Куэрри

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над американцем Сэмом Куэрри (11) со счётом 5:7, 6:4, 6:4, 6:2 в третьем круге Уимблдона.



«Считаю, что провёл хороший матч. В начале поединка мне было тяжело просчитать подачу соперника. Я понимал, что необходимо запастись терпением и ждать своего шанса. Рано или поздно у меня должны были появиться возможности на подаче Куэрри. Кроме того, я здорово играл на своей подаче, и это стало одной из причин итоговой победы», — цитирует игрока официальный сайт тура.



Следующим соперником Монфиса будет южноафриканец Кевин Андерсон (8).

10 причин следить за Уимблдоном Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.