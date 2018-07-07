Хачанов: помнил матч Иснера с Маю и надеялся, что у меня такого не будет

Россиянин Карен Хачанов признался, что вспоминал о самом длинном матче в истории тенниса между Джоном Иснером и Николя Маю, когда выходил на поединок второго круга Уимблдона с киприотом Маркосом Багдатисом на 18-й корт.

«Вспоминал матч Иснера и Маю, помнил, как смотрел его и надеялся, что у меня такого не будет. Но поединок в любом случае получился тяжёлым. Я вёл 2:0 по сетам, но в третьем сете Маркос очень хорошо сыграл в одном моменте, когда сделал брейк. Потом удержал свою подачу и взял третью партию. А в четвёртом сете начались качели, этим турниры „Большого шлема“ и отличаются, что тут сильно нервничаешь. Рад, что смог удержать победу, и теперь буду готовиться к следующему кругу», — сказал Хачанов в эфире Eurosport.