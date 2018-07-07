Гёргес: готовила себя к трудному матчу со Стрыцовой

Немка Юлия Гёргес поделилась впечатлениями от победы над чешкой Барборой Стрыцовой со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 10:8 в третьем круге Уимблдона.

«Я бы хотела сыграть лучше в концовке. Я не дала себе расслабиться после того, как пару раз не подала на матч. Я снова сражалась на приёме, чтобы получить ещё один шанс завершить матч в свою пользу. Я сказала себе, что должна сражаться и использовать свои сильные стороны. Рада, что в конце это сработало.

Я знала, что матч с Барборой будет трудным и психологически готовила себя к этому. Она играет очень разнообразно, часто выходит к сетке и любит играть на траве. Поэтому я очень рада, что победила и прошла дальше", — приводит слова Гёргес официальный сайт WТА.